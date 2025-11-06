Pożar w jednej z największych rafinerii na Białorusi

Pożar rafinerii Naftan na Białorusi Źródło: Ministerstwo do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Białorusi

Informacja o pożarze na terenie rafinerii Naftan w Nowopołocku w obwodzie witebskim ukazała się po godzinie 6 rano (godz. 4 w Polsce).

Białoruskie Ministerstwo do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych przekazało we wpisie na Telegramie, że zapalił się "olej napędowy w instalacji technologicznej na wysokości 20 metrów na terenie rafinerii w Nowopołocku". "Jednostki resortu pracują w związku ze zgłoszeniem" - napisano.

Po godzinie 8 poinformowano ugaszeniu pożaru. W akcji brało udział 70 strażaków. Jak podał resort, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Białoruś ma dwie rafinerie - Naftan w obwodzie witebskim i zakład w Mozyrzu w obwodzie homelskim. Każda z nich ma zdolność przerobową 12 milionów ton ropy rocznie.

