Powołana przez Cichanouską Rada Koordynacyjna wybrała prezydium. W składzie noblistka, dyplomata, robotnik

Rada Koordynacyjna, powołana przez liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską, wyłoniła w środę prezydium, w skład którego weszło siedem osób, w tym noblistka Swiatłana Aleksijewicz i były minister kultury Paweł Łatuszka. Prezydent Alaksandr Łukaszenka nazywa to gremium "czarną sotnią".

Noblistka, prawnik, dyplomata, sztabowcy i robotnik

W prezydium zasiądą również: współpracowniczka Cichanouskiej, przedstawicielka sztabu niezarejestrowanego kandydata w wyborach Wiktara Babaryki Maryja Kalesnikawa, prawnik Cichanouskiej Maksim Znak, Wolha Kawalkawa z jej sztabu. Kolejna osoba to były dyplomata i minister kultury, a do poniedziałku dyrektor Teatru im. Janki Kupały Paweł Łatuszka. Został on zwolniony za poparcie protestów przeciwko fałszerstwom wyborczym.