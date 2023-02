Polska zawiesiła ruch na przejściu granicznym z Białorusią. Charge d'affaires dwukrotnie wzywany do MSZ w Mińsku

Wczoraj był wzywany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Mińsku Marcin Wojciechowski, charge d'affaires. Dzisiaj był tam też ponownie - poinformował na piątkowej konferencji rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina. - Usłyszał zupełnie inne niż nasze zdanie strony białoruskiej o tym, co się dzieje na naszej granicy, o tym, co się działo na naszej granicy, o sprawie Andrzeja Poczobuta - przekazał.

Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina był pytany na piątkowej konferencji o powody zawieszenia od 10 lutego do odwołania ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. - Powodami są, jak to określił pan minister (Mariusz - red.) Kamiński, ważne kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym - wyjaśniał.

Jego zdaniem "wszyscy wiemy, co robi Białoruś i jakiej agresywnej polityki dopuszcza się wobec naszego państwa w ciągu ostatniego półtora roku". - Mieliśmy to, co się stało w środę - symboliczny wyrok wobec bohatera, dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Myślę, że ważne polskie względy bezpieczeństwa narodowego nakazują nam tak w taj chwili postępować - dodał.

Przypomniał też, że "wczoraj był wzywany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Mińsku Marcin Wojciechowski, charge d'affaires". - Dzisiaj był tam też ponownie - poinformował.

Jak mówił Jasina, do Wojciechowski pojawił się w białoruskiej placówce wczoraj o godzinie 17 i dzisiaj o godzinie 9. - Usłyszał zupełnie inne niż nasze zdanie strony Białoruskiej o tym, co się dzieje na naszej granicy, o tym, co się działo na naszej granicy, o sprawie Andrzeja Poczobuta - przekazał rzecznik.

