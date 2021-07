"Kontakt zamarł. Ostatni list od niego doszedł 13 czerwca". Tak wygląda rzeczywistość w białoruskich więzieniach

- Ostatni raz głos Andrzeja słyszałam w dniu zatrzymania, 25 marca – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Oksana Poczobut, żona aresztowanego "podżeganie do nienawiści" aktywisty Związku Polaków na Białorusi i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Po zatrzymaniu został on przewieziony do stolicy, a po spędzeniu kilku tygodni w tamtejszym areszcie, został przewieziony do aresztu Żodzino (ok. 50 km od Mińska). Po trafieniu do białoruskiego aresztu, a w zasadzie już od momentu zatrzymania lub rozpoczęcia rewizji, milicja rekwiruje telefony komórkowe. Z aresztu nie można zadzwonić, nie można też zadzwonić do aresztu. To oznacza, że jedyną drogą kontaktu pozostają listy. Do aresztantów można też wysłać telegram.