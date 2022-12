Białoruś. Opozycjonistka Maryja Kalesnikawa przeszła operację. "Czuje się coraz lepiej"

czytaj dalej

Pięć przesyłek z materiałami wybuchowymi, które od 24 listopada do czwartku, skierowano do ambasady Ukrainy w Madrycie, firmy zbrojeniowej Instalaza w hiszpańskiej Saragossie, bazy hiszpańskich sił powietrznych w Torrejon de Ardoz, biura premiera Pedro Sancheza oraz ministerstwa obrony w Madrycie, wysłano z terytorium Hiszpanii - przekazał w czwartek tamtejszy rząd. Według hiszpańskiej telewizji La Sexta przesyłka podobna do poprzednich została dostarczona również do ambasady USA w Madrycie. W związku z incydentami w całym kraju wzmożono środki bezpieczeństwa.