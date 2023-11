Łatuszka: przekazałem do MTK nowe dowody na udział Łukaszenki w zbrodniach wojennych

Były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka poinformował we wtorek, że przekazał do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze nowe dowody potwierdzające udział Alaksandra Łukaszenki i jego wspólników w zbrodniach wojennych. Ubiegamy się o wydanie nakazu aresztowania dla dyktatora - dodał.

Nowe dowody udziału w nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci

Jak zauważył, sam Łukaszenka w czerwcu br. wydał oświadczenie, w którym "faktycznie przyznał się do udziału w tych zbrodniach". Później, 11 sierpnia po raz kolejny mówił on o podjętej przez niego decyzji o udzieleniu pełnego wsparcia Fundacji Talay w organizowaniu transferu dzieci w celu tzw. rehabilitacji z okupowanych terytoriów Ukrainy na Białoruś.

Zespół Łatuszki dąży do pociągnięcia Łukaszenki do odpowiedzialności

- Dla nas bardzo ważne jest pociągnięcie Łukaszenki do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione zarówno w stosunku do narodu Białoruskiego jak i Ukraińskiego. (...) Białorusini jeszcze wierzą w to, że sprawnie funkcjonujące międzynarodowe instytucje dopilnują, aby zbrodniarze na czele z dyktatorem Łukaszenką zostali ukarani. Jeśli to nie nastąpi, to większość Białorusinów może utracić wiarę i motywację w walce o demokratyczne zmiany w naszym kraju - ocenił.