Białoruś. Patriarcha Cyryl odwiedził Alaksandra Łukaszenkę. Łukaszenka o "jedności i solidarności wobec sił zła"

Jak podała agencja państwowa BiełTA patriarcha Cyryl przyjechał na Białoruś 4 czerwca, by wziąć udział w obchodach 1030 rocznicy chrztu ziem białoruskich. Uroczystości odbywały się w Połocku. W poniedziałek hierarcha spotkał się w Mińsku z Alaksandrem Łukaszenką.

Z "lekkim sercem"

Zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, który ostatnio odwiedził Białoruś cztery lata temu, stwierdził, że "na Białorusi zawsze czuje się wśród swojego narodu". - Zwykle, kiedy idziesz do jakiejś głowy państwa, w twojej głowie kłębią się różne myśli, jak i co. Ale tutaj jechałem z lekkim sercem. Wiedziałem, że idę do bliskiej osoby, która wzięła na siebie ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, za zachowanie swojego ludu, za zachowanie tożsamości swojego narodu - dowodził patriarcha moskiewski i całej Rusi.