Reaktor elektrowni jądrowej na Białorusi odłączony

Reaktor elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi został odłączony od sieci - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Energetyki. Władze zapewniły, że poziom promieniowania wokół elektrowni jest w normie. Jak pisze portal telewizji Biełsat, już "wcześniej dochodziło do wielu wypadków i awarii podczas budowy i przygotowywania obiektu do eksploatacji".

Jak pisze portal telewizji Biełsat, pierwszy blok energetyczny elektrowni w Ostrowcu został podłączony do sieci w połowie 2020 roku, ale w lipcu został od niej odłączony, a przerwa w produkcji energii trwała do początku października. "Wcześniej dochodziło do wielu wypadków i awarii podczas budowy i przygotowywania obiektu do eksploatacji" - napisano.