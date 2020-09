Gorbaczow: To nie minie tak po prostu. Białorusini zuchy, mają charakter

Gorbaczow powiedział, że "kocha Białorusinów" i wie o nich wiele z czasów, gdy mieszkańcy ówczesnej republiki ZSRR przyjeżdżali do pracy do Kraju Stawropolskiego na południu Rosji, skąd pochodzi i gdzie rozpoczynał swoją karierę polityczną. Dodał następnie: - Białorusini - zuchy. Teraz już mają charakter. To bardzo dobrze.