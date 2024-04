Krytykował agresję Rosji na Ukrainę

Szósty więzień, który zmarł za kratami

Kulinicz nie znalazł się na liście więźniów politycznych, ponieważ obrońcy praw człowieka nie wiedzieli o jego prześladowaniach. Nie ulega jednak wątpliwości, że był więźniem politycznym. Jest to zatem już szósty więzień polityczny, który zmarł za kratami - przekazała białoruska organizacja praw człowieka.

Apel do rodzin skazanych

Za kratami białoruscy więźniowie są źle traktowani, torturowani i są pozbawieni dostępu do opieki medycznej. Już wcześniej obrońcy praw człowieka sporządzili listę więźniów politycznych, którzy są szczególnie zagrożeni - podała organizacja Wiasna.

Zaapelowała do rodzin skazanych, by "nie milczeli, jeśli ich bliscy znajdują się w trudnej sytuacji za kratami" i zgłosili to obrońcom praw człowieka. Terminowa wizyta prawnika u zatrzymanego może uratować jego życie - dodała Wiasna.