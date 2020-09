Armatki wodne przeciw protestującym, setki zatrzymanych. "Łukaszenka de facto wprowadza stan wojenny"

Niedziela była 36. dniem protestów przeciwników prezydenta Alaksandra Łukaszenki na Białorusi. W Mińsku i innych miastach odbywał się opozycyjny Marsz Bohaterów. Agencja Interfax-Zapad podała po południu, że w demonstracji w stolicy brało udział ponad 150 tysięcy osób. Sformowano kilka dużych kolumn i jedna z nich ruszyła Prospektem Niepodległości w kierunku rezydencji prezydenta Alaksandra Łukaszenki w Pałacu Niepodległości. Część zgromadzonych udała się do dzielnicy Drazdy, gdzie mieszka kierownictwo Białorusi.

MSW: ponad 400 zatrzymanych

Jak przekazało Centrum, w Mińsku do większości zatrzymań doszło na alei Dzierżyńskiego i na ulicy Majakowskiego. "Tradycyjnie robią to niezidentyfikowani milicjanci po cywilnemu i ludzie w specjalnych ubraniach. Uczestników protestu wrzucają do minibusów bez numerów rejestracyjnych" - przekazała białoruska sekcja Radia Swoboda.