"Białoruskie władze stają przed ważnym wyborem". Unia wzywa do uwolnienia blogera

Unia Europejska wezwała władze Białorusi do "natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wideoblogera Siarhieja Cichanouskiego". Znany działacz opozycyjny z Homla usłyszał zarzuty w sprawie karnej.

- W świetle arbitralnej natury zatrzymania i oskarżenia pana Siarhieja Cichanouskiego Unia Europejska cały czas wzywa do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, a także o to, by wszystkie zarzuty przeciwko niemu i innym aktywistom zostały wycofane - oświadczył rzecznik szefa unijnej dyplomacji Peter Stano w czasie wtorkowej wideokonferencji prasowej w Brukseli.