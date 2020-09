Opozycjonista głoduje w areszcie. "Stan jego zdrowia pogorszył się"

Maksim Znak został zatrzymany 9 września i przebywa w areszcie w Mińsku. Postawiono mu zarzuty z art. 361.3 kodeksu karnego Białorusi, mówiącego o wezwaniach do działań na szkodę bezpieczeństwa kraju i do przejęcia władzy. Na znak protestu Maksim Znak rozpoczął głodówkę.

Stan zdrowia Maksima Znaka pogorszył się

- Tym razem nie było to łatwe i rozmawialiśmy tylko kilka minut. Stan jego zdrowia pogorszył się, co było do przewidzenia. Jednocześnie Maks nie upada na duchu - powiedział Łajeuski, który w areszcie był z drugą prawniczką, Nadzieją Znak.