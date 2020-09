Opozycjoniści, którzy towarzyszyli Kalesnikawej: Stawiała opór. Krzyczała, że nigdzie nie pojedzie

Maryja Kalesnikawa jest członkinią prezydium Rady Koordynacyjnej, współpracowniczką Swiatłany Cichanouskiej i koordynatorką sztabu Wiktara Babaryki, przebywającego obecnie w areszcie. To właśnie sztab Babaryki poinformował we wtorek, że działaczka przebywa w jednostce wojskowej straży granicznej w obwodzie homelskim, w rejonie mozyrskim . Wcześniej straż graniczna potwierdziła, że Kalesnikawa została zatrzymana na granicy, a dwaj inni członkowie Rady Koordynacyjnej Anton Radniankou i Iwan Kraucou wyjechali na Ukrainę.

Kalesnikawa podarła paszport, wyrzuciła go przez okno

Mężczyźni we wtorek zwołali konferencją prasową w Kijowie. Radniakou, który jest rzecznikiem Rady Koordynacyjnej, przekazał, że na granicy siłą przyprowadzono do nich Maryję Kalesnikawą. Według ich relacji, stawiała opór, wsadzili ją na siłę do samochodu, krzyczała, że nigdzie nie pojedzie. W pojeździe podarła swój paszport na wiele kawałków, wyrzuciła je przez okno. Następnie wyszła przez okno tylnych drzwi i poszła w stronę białoruskiej granicy - relacjonował Radniankou.