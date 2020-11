OMON wkroczył do redakcji niezależnej gazety. Zarekwirowano cały nakład, "żadnych wyjaśnień"

Do pomieszczeń najstarszej gazety opozycyjnej na Białorusi "Narodnaja Wola" wdarły się siły OMON. Zarekwirowały cały nakład - poinformowała redakcja. "Żadnych podstaw, po prostu przyszli i zabrali wszystko, co było. O co gazeta jest podejrzana, milicja nie informuje" - relacjonowała dziennikarka Maryja Koktysz.