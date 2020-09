Zaśpiewali "Marsyliankę", wtargnęła milicja. Brutalne zatrzymania na mińskiej uczelni

Białoruscy milicjanci brutalnie zatrzymali kilku studentów Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku - relacjonują niezależne białoruskie portale. Funkcjonariusze wkroczyli do akcji po odśpiewaniu przez studentów "Marsylianki".

Wiktoria, studentka piątego roku tego samego wydziału, opowiadała, że "Marsyliankę" zaśpiewało około 50 osób, wśród których mężczyźni stanowili mniejszość. - Co najmniej 20 milicjantów wtargnęło do budynku. Natychmiast rzucili się na chłopaków. Alaksandr nie stawiał oporu - relacjonowała Wiktoria wspominając o swoim chłopaku, którego milicjanci zabrali do stojącego przed budynkiem uczelni autobusu. Studenci mówili portalowi TUT.BY, że w pobliżu uniwersytetu stały trzy takie nieoznakowane autobusy.