"Budzę się, bo śni mi się, co może się wydarzyć". Żona Poczobuta o przeszukaniu, zarzutach i docinkach milicji

- To nie była zwykła rewizja. Funkcjonariusze wyraźnie szukali rzeczy związanych z Polską. Polskich książek, dokumentów. Robili docinki - mówiła Oksana Poczobut. - Znaleźli certyfikat pamiątkowy, dyplom nagrody dziennikarskiej Grand Press z 2011 roku, tam była napisana kwota 50 tysięcy złotych - dodawała.

- Mówili, że to jest "polski grant", dołączyli go do materiałów śledztwa. Zabrali nawet stary wniosek o wydanie Karty Polaka dla córki, chociaż ta karta już dawno wygasła - relacjonowała żona Andrzeja Poczobuta.