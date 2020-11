Białoruś ogranicza udział w Partnerstwie Wschodnim. Bruksela: już dawno zawiesiliśmy dialog z reżimem

Białoruś "obniża poziom reprezentacji" w inicjatywie Partnerstwo Wschodnie do poziomu eksperckiego – oświadczył szef białoruskiej dyplomacji Uładzimir Makiej po wtorkowej naradzie u Alaksandra Łukaszenki na temat polityki zagranicznej. W odpowiedzi rzecznik unijnej dyplomacji Peter Stano oświadczył, że Unia Europejska już dawno zawiesiła dialog z białoruskim reżimem w odpowiedzi na jego haniebne działania.

Minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej powiedział we wtorek, że Białoruś szykuje "adekwatną odpowiedź" na możliwe rozszerzenie sankcji wobec jego kraju przez Unię Europejską. - Na naradzie jej uczestnicy wysunęli i poparli postulat, by obniżyć poziom naszej reprezentacji w Partnerstwie Wschodnim – oznajmił szef białoruskiej dyplomacji.

Władze w Mińsku: wstrzymujemy ten dialog

Według szefa dyplomacji w Mińsku, strona białoruska dostrzega "próby upolitycznienia szeregu projektów infrastrukturalnych i międzyregionalnych w ramach tej inicjatywy". Makiej mówił, że wstrzymano również pracę grupy koordynacyjnej Białoruś-UE do spraw praw człowieka. - Nigdy nie odżegnywaliśmy się od omawiania najbardziej drażliwych kwestii. Ale dziś widzimy, że te sprawy są całkowicie upolitycznione. Dlatego nie widzimy sensu kontynuowania dialogu z UE na temat praw człowieka. Wstrzymujemy ten dialog – oznajmił.

Makiej zapewnił, że w razie przyjęcia przez UE dodatkowych sankcji nie pozostaną one bez odpowiedzi. - Reakcja będzie naprawdę adekwatna i bardzo dotkliwa dla naszych europejskich partnerów – ostrzegł. Powiedział, że to nie Białoruś była inicjatorką sankcji. - My tylko staraliśmy się odpowiednio – jak nam się wydaje – reagować na wyzwania, z którymi stykała i styka się Białoruś - uznał.