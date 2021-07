"Systematyczne nieprzyjazne działania". Białoruś ogranicza przedstawicielstwo dyplomatyczne Litwy 

Resort spraw zagranicznych w Mińsku informuje, że ograniczy do minimum przedstawicielstwo dyplomatyczne Litwy. Powodem decyzji władz Białorusi są "nieprzyjazne kroki" podejmowane przez to państwo.

Władze Białorusi ograniczą do minimum przedstawicielstwo dyplomatyczne Litwy - poinformował we wtorek resort spraw zagranicznych w Mińsku. Działania te są wprowadzane na okres "do odwołania wczorajszej i innych nieprzyjaznych inicjatyw, które wzniecają konfrontację w relacjach z Białorusią" - napisano w komunikacie MSZ opublikowanym po wezwaniu do resortu charge d'affaires Litwy Asty Andrijauskiene.