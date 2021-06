Obraza prezydenta, urzędników, flagi. Lista więźniów politycznych przekroczyła pół tysiąca

W środę białoruscy obrońcy praw człowieka z centrum Wiasna opublikowali nazwiska kolejnych sześciu osób, uznanych za więźniów politycznych. Zostały skazane za obrazę prezydenta, urzędników i flagi państwowej. Sześciu mężczyznom wymierzono kary od roku ograniczenia wolności ze skierowaniem na prace przymusowe do roku więzienia.

Aktywiści zaapelowali też o depenalizację artykułów dotyczących obrażania władz, które na Białorusi są szeroko stosowane. We wtorek na przykład zapadły co najmniej dwa wyroki ograniczenia wolności (podobne do aresztu domowego) i grzywien za komentarze w sieciach społecznościowych na temat funkcjonariuszy milicji.