Reżim w Mińsku uderza w Biełsat. "Dowód na desperację władz"

"Dowód na desperację władz białoruskich"

Pytana o to, jak należy rozumieć sformułowanie "osoby zrzeszone poprzez zasoby internetowe telewizji Biełsat", Romaszewska wyjaśniła, że "problem polega na tym, że nikt nie wie, co to znaczy". - Konsultowaliśmy się z prawnikami, ale przy obecnym stanie działania prawa na Białorusi nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, o co chodzi – powiedziała.