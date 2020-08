"Nie daj Boże, by przelała się krew". Noblistka odmówiła zeznań przed Komitetem Śledczym

Białoruska laureatka nagrody Nobla w dziedzinie literatury Swiatłana Aleksijewicz, po krótkim przesłuchaniu w Komitecie Śledczym, powiedziała, że skorzystała z prawa do nieświadczenia w swojej sprawie i odmówiła składania zeznań. Zachowała status świadka w sprawie o utworzenie opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.

- Idę tam spokojnie, nie czuję się winna, wszystko, co robimy, jest absolutnie legalne i potrzebne - mówiła przed przesłuchaniem noblistka, która jest członkiem prezydium Rady powołanej z inicjatywy Swiatłany Cichanouskiej.

By wesprzeć pisarkę przed budynek Komitetu Śledczego przyszli mieszkańcy Mińska, w tym pisarze i aktywiści.

- Musimy być razem, nie ustępować i nie daj Boże, by przelała się krew – powiedziała pisarka, która skorzystała z prawa do nieświadczenia w swojej sprawie i odmówiła składania zeznań. Zachowała status świadka w sprawie o utworzenie opozycyjnej Rady Koordynacyjnej.

Aleksijewicz: jeśli damy się rozdzielić, to stoczymy się w wojnę domową

- Jeśli się podzielimy, damy się rozdzielić, to stoczymy się w wojnę domową - oceniła Aleksijewicz, którą przyszło wesprzeć ponad 100 osób.

Jak oceniła, "na naszych oczach tworzy się nacja, naród białoruski". - Myślę, że każdy z was dzisiaj jest dumny ze swojego narodu. I, szczerze mówiąc, jeszcze niedawno tego poczucia nie mieliśmy – powiedziała pisarka dziennikarzom.

"Nie rozbito ani jednej witryny i ludzie zachowują się tak godnie"

Oceniła, że to, "co widać było w pierwszych dniach protestów, kiedy z ludzi robiono mięso, to już jest historia, miniona epoka".