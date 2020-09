"Dopóki nie mam alzheimera, będę wychodzić". Starsza pani z flagą stała się symbolem protestu

"Zmiana w końcu nastąpi"

- Ja się modlę, tak im (milicji - red.) mówię - wskazała Bahińska i podeszła do pomnika z boku kościoła, gdzie powstało spontaniczne miejsce pamięci osób, które zginęły podczas protestów. Zaczyna się modlić. W tym czasie funkcjonariusze OMON-u apelują do dziennikarzy, żeby odsunęli się "na bezpieczną odległość". Od tej groźnej babci i towarzyszących jej innych kobiet, które czasem śpiewają ludową Kupalinkę, a czasami – po prostu stoją w milczeniu.

Popularność

Jest miniaturowa, z daleka wygląda jak mała dziewczynka. Ma siwobiałe krótko obcięte włosy, okulary. "To nasza duma" – piszą o niej internauci, a ona, komentując swoją nagłą popularność, mówi tylko: "Nie rozumiem, jak to się stało".

- Nie zawsze wychodziłam sama, ale to się zmieniło, kiedy zaczęły się represje i zaczęli młodzież wsadzać do więzienia. Zauważyłam, że są łagodniejsi, gdy są ludzie starsi, chociaż ich też zatrzymywali - zauważyła. - Dlatego, żeby nie mieć poczucia winy i spać spokojnie, powiedziałam im, chcecie, to nagrywajcie, ale nawet do mnie nie podchodźcie - dodała. "Żeby młodych nie nałapali".