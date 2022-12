Na terytorium Białorusi spadła rakieta. Rzecznik ukraińskiej armii: to nasz zbłąkany pocisk

czytaj dalej

Zdaniem białoruskiego komentatora Alaksandra Kłaskouskiego, który przebywa na emigracji, Władimir Putin nie musi wykonywać gwałtownych ruchów na Białorusi, bo stopniowe podporządkowanie Mińska idzie po jego myśli. - To jak gotowanie żaby, jeśli wrzuci się ją do wrzątku, to wyskoczy, a jeśli gotować ją powoli, to nie zauważy - porównał. Dodał, że pomoc Alesandra Łukaszenki w rosyjskiej agresji na Ukrainę bardzo zwiększyła zależność Mińska od Moskwy.