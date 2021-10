Integracja coraz bliżej, pojawia się "tajemniczy sondaż", niekorzystny dla Łukaszenki. "Element politycznego handlu"

Wcześniej czy później Moskwa będzie zmuszona zmienić stosunek do władz w Mińsku - twierdzą białoruscy eksperci, komentując wyniki rzekomego sondażu, powielanego przez niezależne media. Z badań rosyjskiej prorządowej pracowni WCIOM ma wynikać, że rodacy nie darzą sympatią Alaksandra Łukaszenki. Lepsze oceny mieli wystawić przywódcom opozycji, w tym przebywającej na emigracji Swiatłanie Cichanouskiej.

- Wcześniej czy później Rosja będzie zmuszona zmienić swój stosunek (do władz w Mińsku). (Kreml) uznaje zaistniałe status quo i scenariusz dwuwładzy, którego Alaksandr Łukaszenka nieustannie się boi, i który, jak sądzi, może powstać - powiedział w rozmowie z Europejskim Radiem dla Białorusi miński analityk Siarhiej Czałyj.

Merkel "przed" Łukaszenką

Lepszy wynik w sondażu uzyskała nawet była kanclerz Niemiec Angela Merkel, pozytywny stosunek do niej zadeklarowało 54 proc., a do Władimira Putina 40 proc. Z badania wynika, że większość badanych popiera odsunięcie Łukaszenki od władzy (59 proc.), rozpoczęcie rozmów władz z opozycją (65 proc.), zdecydowane reformy gospodarcze (76 proc.), pojawienie się nowych partii politycznych (66 proc.) i rozmowy (52 proc.) rosyjskich władz z opozycją białoruską.

Jeśli wierzyć w prawdziwość sondażu, to, wbrew obecnej linii politycznej, promowanej przez władze i media państwowe, największą popularnością wśród państw i organizacji cieszą się Ukraina (58 proc.), Polska (na równi z Rosją – po 54 proc.), Unia Europejska (53 proc.) i Litwa (52 proc.).

Element "politycznego handlu"

Ekspert Alaksandr Marozau w komentarzu dla opozycyjnej gazety "Nasza Niwa" zwrócił uwagę, że do podobnych złośliwości dochodziło już wcześniej przed spotkaniami liderów z Mińska i z Moskwy. Według niego, to właśnie na publikację nieprzychylnego dla Łukaszenki sondażu odpowiedziała białoruska telewizja państwowa, krytykując innych przywódców światowych, że w obliczu pandemii "chowali się przed społeczeństwem w bunkrze". Nazwiska nie zostały wymienione. Rosyjska sekcja Radia Swoboda przypomniała, że w wypowiedziach rosyjskich opozycjonistów na temat prezydenta Władimira Putina często słyszy się nawiązania do "bunkra".