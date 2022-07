Był synem znanego polskiego poety i dyplomaty. Nie żyje hrabia Aleksander Pruszyński

czytaj dalej

Wzrosła liczba ofiar niedzielnej strzelaniny w centrum handlowym Fields w Kopenhadze. Jak poinformował szef policji w stolicy Danii, inspektor Soren Thomasse, liczba zmarłych wzrosła do trzech, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Jak dodał, na razie nic nie wskazuje na to, by chodziło o atak terrorystyczny. Domniemany sprawca został w poniedziałek oskarżony o zabójstwo i zamiar zabójstwa. Umieszczono go na 24 dni w zamkniętym oddziale psychiatrycznym.