"Nasza Niwa": wstrzymana sprawa karna w sprawie śmierci Ramana Bandarenki

Pobicie i śmierć Bandarenki

W czasie sprzeczki na podwórku jeden z mężczyzn pchnął Bandarenkę, a następnie zabrano go do białego mikrobusu. Potem miał trafić na komisariat, a kilka godzin później – do szpitala, w stanie nie do uratowania, z ciężkimi obrażeniami, w tym z pękniętą czaszką.