Mężczyzna z plecakiem z przodu, milicjanci za nim. Szybki bieg i ratunek w ostatniej chwili

Na jednej z ulic białoruskiej stolicy zarejestrował on 16-sekundowe nagranie. Widać na nim demonstranta uciekającego przed co najmniej trzema funkcjonariuszami OMON-u. Młody mężczyzna z plecakiem kierował się w stronę ulicy, gdzie na czerwonym świetle stało kilka samochodów, w tym taksówka. Protestującemu udało się do niej wsiąść, po czym jej kierowca - zahaczając o trawnik i jadąc pod prąd - dynamicznie odjechał.