Ponad 300 zatrzymanych, większość pozostanie w aresztach. Bilans niedzielnych marszów

Według resortu na Białorusi w niedzielę odbyło się 10 akcji protestu. - We wszystkich centrach obwodowych, poza stolicą, były one nieliczne (od 20 do 100 osób) - przekazała rzeczniczka białoruskiego MSW Wolha Czamadanawa. Przekazała, że w Mińsku "wobec nastawionych agresywnie obywateli, którzy naruszając prawo o ruchu drogowym wychodzili na jezdnię i blokowali ruch transportu, zastosowano armatki wodne".