Postępowanie karne "w toku", kolejna członkini opozycyjnej Rady zatrzymana

Lilia Ułasawa, która należy do prezydium utworzonej przez białoruską opozycję Rady Koordynacyjnej, została zatrzymana przez milicję finansową. Poinformował o tym Paweł Łatuszka, również członek tego gremium, który wcześniej był wzywany na przesłuchanie do Komitetu Śledczego. Prokuratura w Mińsku uważa Radę za "próbę przejęcia władzy". W jej sprawie toczy się postępowanie karne.

Na wtorek zaplanowane jest posiedzenie rozszerzonego składu Rady Koordynacyjnej, powołanej z inicjatywy kandydatki w niedawnych wyborach prezydenckich Swiatłany Cichanouskiej. Rada stawia sobie za zadanie doprowadzenie do pokojowego przekazania władzy i rozwiązania kryzysu politycznego w kraju. Prokurator generalny uważa strukturę za "próbę przejęcia władzy". W jej sprawie toczy się postępowanie karne.

W charakterze świadka

Wcześniej na przesłuchanie w Komitecie Śledczym stawił się były minister kultury, a także były ambasador Białorusi w Polsce i we Francji Paweł Łatuszka. Został tam wezwany w charakterze świadka w związku z postępowaniem karnym wszczętym po utworzeniu Rady. - Działalność Rady Koordynacyjnej będzie kontynuowana, bo naszym zdaniem jej działania nie wychodzą poza ramy prawa białoruskiego – powiedział Łatuszka dziennikarzom w Mińsku po wyjściu z siedziby Komitetu Śledczego.

Na przesłuchanie do Komitetu Śledczego była wzywana także białoruska laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Swiatłana Aleksijewicz, należąca do prezydium Rady.

Wystąpienie Cichanouskiej

Jak wskazano w oświadczeniu, tematem rozmów są "sposoby wyjścia z kryzysu politycznego na Białorusi". "Cichanouska podkreśla, że protesty w obronie wyboru obywateli mają wyłącznie pokojowy charakter, a najlepszym wyjściem z kryzysu są negocjacje. Doprowadzenie do rozmów o przekazaniu władzy to odpowiedzialność samych Białorusinów. Nie rezygnujemy jednak ze wsparcia międzynarodowego, by je zapoczątkować" – głosi komunikat.