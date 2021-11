Z Mińska odleciał samolot z migrantami. Żaryn: dzisiaj organizowany jest następny lot

W poniedziałek z Mińska odleciał kolejny samolot z cudzoziemcami sprowadzonymi na Białoruś w ostatnich miesiącach - poinformował na konferencji prasowej rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że podobny lot organizowany jest we wtorek. Zaznaczył, że "te sygnały to nie jest dowód zmiany czy wycofania się z planu strategicznego reżimu Łukaszenki". Białoruskie MSW przekazało, że kraj opuściło 118 osób, a kolejna grupa czeka już na lotnisku na następny rejs.

Żaryn o wylocie samolotów z migrantami z Mińska

- Te osoby podejmowały próby przedostania się na Zachód, ale w związku z również twardą postawą strony polskiej zdecydowały się na powrót do swoich krajów ojczystych - dodał. - Podobny lot jest organizowany w dniu dzisiejszym z lotniska w Mińsku. Również grupa cudzoziemców zostanie odesłana samolotem do swoich krajów ojczystych – mówił Żaryn.

Przekazał, że "mamy również informację, że jedno z tak zwanych biur podróży białoruskich, które brało bardzo aktywny udział w tym kryzysie organizowanym przez Łukaszenkę, szuka wszystkich chętnych do tego, żeby wrócić do Iraku i Syrii". – Taki lot będzie organizowany w najbliższych dniach. Wszyscy klienci tego podmiotu, którzy zostali przez tę firmę sprowadzeni na Białoruś w ostatnich miesiącach, mogą z tego lotu skorzystać bezpłatnie, inni muszą zapłacić kilkaset dolarów – dodał.

- Widzimy, że ta grupa cudzoziemców, która jest na granicy, jest rotowana. Te osoby są wymieniane, część cudzoziemców jest odsyłana do krajów ojczystych - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Zaznaczył, że "te sygnały to nie jest dowód zmiany czy wycofania się z planu strategicznego reżimu Łukaszenki". – Te decyzje i te loty mogą być na pierwszy rzut oka oznaką deeskalacji tego kryzysu, ale uważamy jednoznacznie, że takie wnioski byłyby przedwczesne – dodał.

Żaryn: widzimy, że reżim Łukaszenki szuka nowych kierunków

- Z drugiej strony widzimy również, że reżim Łukaszenki wciąż poszukuje nowych kierunków, żeby cudzoziemców na Białoruś sprowadzać. Mamy sygnały, że w najbliższym czasie może ulec intensyfikacji wykorzystanie trasy między Moskwą a Mińskiem do celów zasilenia tego kryzysu organizowanego przez służby białoruskie - mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych.

- Wiemy, że reżim Łukaszenki poszukuje innych kierunków tak, by te, które są w tej chwili przyblokowane, czy zablokowane, wręcz uzupełnić czy ominąć - dodał Żaryn.

Białoruskie MSW: na pokładzie samolotu 118 osób

Białoruskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało we wtorek, że 118 migrantów odleciało w poniedziałek z lotniska w Mińsku "w trybie indywidualnym". Jak dodano, kolejne osoby mają wylecieć jeszcze tego dnia.

- Osoby te odleciały w trybie indywidualnym, a struktury MSW pomogły im w przygotowaniu dokumentów i przejściu przez granicę. Dzisiaj jeszcze grupa zagranicznych obywateli znajduje się na lotnisku w Mińsku i oczekuje na powrót do krajów swojego obywatelstwa – powiedział przedstawiciel MSW, cytowany przez agencję Interfax.by.

Wskazał również, że władze współpracują z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM), by podjąć działania na rzecz powrotu do krajów pochodzenia chętnych migrantów, znajdujących się na granicy białorusko-polskiej. Przedstawiciel MSW powiedział również, że "szukane są rozwiązania uregulowania statusu prawnego (tych osób - red.), możliwego wjazdu do tych krajów trzecich, które zechcą ich przyjąć".