Chciała spojrzeć w oczy milicjantowi, usłyszała wyrok. Obywatelka Szwajcarii skazana na kolonię karną

Miała odwiedzić ojczyznę i wrócić do Szwajcarii, gdzie mieszka od 12 lat. Białorusinka Natalia Hershe trafiła jednak do mińskiego aresztu i została oskarżona o "stosowanie przemocy wobec funkcjonariusza MSW". Przemoc polegała na zerwaniu kominiarki z twarzy milicjanta. W poniedziałek portal Tut.by poinformował, że kobieta została skazana przez miński sąd na na dwa lata i sześć miesięcy kolonii karnej.

- Mieszkam w europejskim demokratycznym kraju, w którym zasady i wolności demokratyczne są warunkiem wstępnym sprawowania rządów na wszystkich szczeblach. Gdzie prawo do wolności słowa i pokojowych zgromadzeń jest określone w konstytucji i gwarantowane przez państwo. Gdzie policja nie ukrywa twarzy przed pokojowymi demonstrantami. Taką właśnie widzę swoją ojczyznę, Białoruś przyszłości, wolną Białoruś - powiedziała Natalia Hershe w ostatnim słowie w czasie procesu.

Proces w sprawie Hershe ruszył 3 grudnia. Prokuratura zażądała dla oskarżonej 2,5 roku więzienia. Jak przekazał w poniedziałek portal Tut.by, Hersche została skazana z artykułu kodeksu karnego dotyczącego stawiania oporu funkcjonariuszom organów spraw wewnętrznych. Funkcjonariuszowi OMON-u przyznano odszkodowanie w wysokości 1000 rubli (ok. 1430 zł).

"Świadomie stawiała opór"

Natalia została zatrzymana 19 września w Mińsku w czasie Marszu Kobiet. "Podczas zatrzymania, zgodnie z protokołem, nie zastosowała się do wezwania funkcjonariuszy, by wsiadła do specjalnego pojazdu, próbowała uciec, a gdy jej działania zostały powstrzymane przez oficera OMON-u, świadomie stawiała opór z użyciem przemocy: walczyła i wyrywała się, chwyciła funkcjonariusza za twarz i podrapała, ściągnęła i podarła kominiarkę, spowodowała też obrażenia ciała" - przekazał treść zarzutów pod jej adresem niezależny portal TUT.by.