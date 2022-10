Media: białoruskie władze chcą odebrać katolikom Czerwony Kościół w Mińsku

Białoruskie niezależne media informują, że katolicy mogą utracić możliwość korzystania z Czerwonego Kościoła, jednej z najważniejszych świątyń w Mińsku. 26 września w Czerwonym Kościele doszło do pożaru, który media niezależne określiły jako "zagadkowy".

O tym, że władze zamierzają odebrać świątynie parafii, poinformowały w czwartek niezależne media. Według ich źródeł parafia miała zostać powiadomiona o rozwiązaniu umowy o użytkowaniu świątyni i poinstruowana, by w ciągu kilku dni zabrała z niego swoje rzeczy.

Miejscowi wierni, w tym mińscy Polacy, nazywają Czerwony Kościół "miejscem spotkań" i "symbolem Mińska". Był on ważnym centrum życia kulturalnego, otwartym także dla przedstawicieli innych wyznań, co, jak podkreślał wieloletni proboszcz ks. Władysław Zawalniuk, było życzeniem jego fundatora.

Potem władze miejskie wydały zakaz używania świątyni, uzasadniając to bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Jak informowano wówczas, funkcjonowanie świątyni zostało przerwane aż do "usunięcia wszystkich niesprawności i decyzji kompetentnych specjalistów".