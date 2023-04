Media: Sofia Sapiega może odsiadywać wyrok w Rosji

czytaj dalej

Nie ma sygnałów, by prezydent Władimir Putin szykował się do pokoju. Szykuje się na więcej wojny. Dlatego jesteśmy zjednoczeni w naszej determinacji, by wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba - powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Jak mówił, nie wiemy, kiedy wojna na Ukrainie się skończy, ale gdy to się stanie, będziemy musieli wprowadzić rozwiązania, które odstraszą przyszłą agresję.