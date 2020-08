Szefowa sztabu wyborczego Cichanouskiej "zabrana na rozmowę"

Do zatrzymania Maryji Moroz doszło w czwartek około godziny 11 czasu białoruskiego (godzina 10 w Polsce). Jak informowała niezależna gazeta "Nasza Niwa", kobieta została zatrzymana przez pracowników milicji, gdy wychodziła z ambasady Litwy. Udała się tam, by złożyć wniosek wizowy. Przyczyna zatrzymania ani miejsce pobytu Maroz nie były znane przez blisko półtorej godziny. Później portal tut.by podał, że Maroz została zaproszona do "rozmowy" przez funkcjonariuszy zarządu do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji białoruskiego MSW.