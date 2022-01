Kalesnikawa przewieziona do kolonii poprawczej w Homlu

Maryja Kalesnikawa, znana białoruska opozycjonistka, została przewieziona z aresztu do kolonii poprawczej w Homlu. W ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie przebywać na kwarantannie.

Więźniarkę polityczną Maryję Kalesnikawą, skazaną na 11 lat więzienia, przewieziono do homelskiej kolonii poprawczej dla kobiet numer 4 – podało Centrum Praw Człowieka Wiasna we wtorkowym komunikacie.

Dołączyli do ekipy Cichanouskiej

Kalesnikawa i Znak zostali oskarżeni o wezwania do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego, zmowę w celu przejęcia władzy w kraju, utworzenie organizacji ekstremistycznej. Groziła im kara pozbawienia wolności do 12 lat. Wyroki w ich sprawie zapadły we wrześniu 2021 roku. W styczniu tego roku Sąd Najwyższy odrzucił ich apelacje, utrzymując kary więzienia.