"Została wepchnięta do minibusa". Nie ma kontaktu z białoruską opozycjonistką

Porwanie Maryi Kalesnikawej to próba uniemożliwienia pracy opozycyjnej Rady Koordynacyjnej - oświadczyła Swiatłana Cichanouska, kandydatka opozycji i główna rywalka Alaksandra Łukaszenki w sierpniowych wyborach prezydenckich. Według świadków Kalesnikawa została uprowadzona w poniedziałek w centrum Mińska. Tamtejsza milicja przekazała, że jej funkcjonariusze nie dokonali zatrzymania kobiety.

Swiatłana Cichanouska oznajmiła, że uprowadzenie należącej do prezydium Rady Koordynacyjnej Maryi Kalesnikawej to także próba zastraszenia członków tej struktury. Rada, powołana z inicjatywy rywalki Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia, ma na celu doprowadzenie do dialogu między władzami i społeczeństwem protestującym przeciwko sfałszowaniu wyborów.