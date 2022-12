Maryja Kalesnikawa po operacji widziała się przez 10-minut z ojcem. "Pozwolono mu zobaczyć córkę i przekonać się, że żyje"

Białoruska więźniarka polityczna Maryja Kalesnikawa w ubiegłym tygodniu trafiła do szpitala w Homlu. Tam przeszła operację wrzodów żołądka, a następnie została przewieziona do szpitala w kolonii karnej, w którym nadal się znajduje. Jej ojciec Alaksandr Kalesnikaw uzyskał pozwolenie na 10-minutowe spotkanie z nią.

"Pozwolono mu zobaczyć córkę i przekonać się, że żyje. Masza schudła, jest osłabiona" – powiadomili w poniedziałek współpracownicy Kalesnikawej na Telegramie, na profilu należącym do opozycjonisty Wiktora Babaryki.

Przez 10 dni ma być pod opieką lekarzy

Jak podano, Kalesnikawa w weekend została przewieziona do kolonii karnej. Przez 10 dni ma być pod opieką lekarzy.

Żadnych oficjalnych informacji na ten temat przewiezienia do szpitala w Homlu władze nie przekazywały. Ani ojciec, ani adwokat nie mieli wcześniej możliwości kontaktu z Kalesnikawą. Nie przekazywano im również informacji o przyczynie hospitalizacji.

Maryja Kalesnikawa - kim jest?

40-letnia Kalesnikawa była pracowniczką sztabu Babaryki, którego nie dopuszczono do startu w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, a później skazano na 14 lat więzienia za rzekome malwersacje finansowe. Po aresztowaniu Babaryki w czerwcu 2020 r. Kalesnikawa dołączyła do ekipy kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanowskiej, która po wyborach została zmuszona do emigracji.