Adwokat Kalesnikawej: opozycjonistka pozostanie w areszcie do listopada

Ludmiła Kazak, adwokat Maryi Kalesnikawej, poinformowała, że białoruska opozycjonistka, która została oskarżona o wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa państwa, pozostanie w areszcie do 8 listopada.

W środę Komitet Śledczy poinformował, że Maryję Kalesnikawą oskarżono na podstawie art. 361.3 (wezwania do działań mających na celu zaszkodzenie bezpieczeństwu narodowemu Republiki Białorusi z wykorzystaniem mediów i internetu) Kodeksu karnego Białorusi. Za przestępstwa z tego artykułu grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do pięciu lat.

Kalesnikawa, członkini prezydium Rady Koordynacyjnej powołanej przez opozycję białoruską, została zatrzymana 7 września rano na ulicy w Mińsku przez nieznanych ludzi. Została przewieziona do siedziby wydziału do walki ze zorganizowaną przestępczością, gdzie spędziła około połowy dnia. Potem trafiła do KGB Białorusi, gdzie żądano od niej zgody na wyjazd za granicę.