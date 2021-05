Jest jedną z twarzy protestów. Grozi jej 12 lat więzienia

Białoruska opozycjonistka Maryja Kalesnikawa, która od września przebywa w areszcie, została oskarżona o wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa, spisek w celu przejęcia władzy i utworzenie organizacji ekstremistycznej. Współpracowniczce Swiatłany Cichanouskiej i jednej z twarzy protestów na Białorusi grozi do 12 lat więzienia.

O zakończeniu śledztwa i sporządzeniu aktu oskarżenia wobec Maryji Kalesnikawej poinformowali w czwartek portal TUT.by współpracownicy Wiktara Babaryki, pretendenta do udziału w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi. Kalesnikawa była szefową jego sztabu.

Po aresztowaniu Babaryki w czerwcu 2020 roku, Kalesnikawa współpracowała z opozycyjną kandydatką w wyborach Swiatłaną Cichanouską, zmuszoną po sierpniowych wyborach do opuszczenia Białorusi.

Kalesnikawej grozi 12 lat więzienia

We wrześniu 2020 roku Kalesnikawa została zatrzymana w centrum Mińska. Próbowano ją zmusić do opuszczenia kraju, wywożąc na granicę z Ukrainą, jednak – według świadków – podarła swój paszport. Trafiła do aresztu.