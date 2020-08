W sobotę po południu z Placu Zwycięstwa w Mińsku wyruszył kilkutysięczny Marsz Kobiet. Oddziały OMON-u blokowały uczestniczkom drogę do centrum miasta i uniemożliwiały dalszy marsz. Jednak w wielu miejscach na trasie marszu to demonstrantki przerywały łańcuchy funkcjonariuszy. - To kobiety otoczyły wozy OMON-u, a nie OMON kobiety. Było ich za dużo, były za odważne - tak sobotnie wydarzenia relacjonował w TVN24 Sławomir Sierakowski z "Krytyki Politycznej" i "Polityki".