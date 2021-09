Uroczyste rozpoczęcie manewrów Zapad-2021

- Będzie to swojego rodzaju sygnał dla kolektywnego Zachodu, że rozmowy z pozycji siły z narodami Białorusi, Rosji, Kazachstanu i innych krajów Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym nie mają perspektyw. Co by nie mówili na Zachodzie, manewry te są elementem szkolenia wojsk. Armia powinna przygotowywać się do obrony swoich granic – wskazał Hulewicz, cytowany przez agencję Interfax-Zachód.

Manewry Zapad-2021

"DGP" o prowokacji w czasie manewrów Zapad-21. Generał Skrzypczak: bardzo prawdopodobne

- Będzie to zaplanowane działanie (Alaksandra - red.) Łukaszenki i (Władimira - red.) Putina. Dążą do prowokacji, chcą nas sprowokować do jakiejś reakcji niekontrolowanej, która może wywołać konflikt lokalny. Takiego działania wykluczyć nie należy i wydaje się, że to, co podają służby wywiadowcze, jest bardzo mocno prawdopodobne – ocenił.