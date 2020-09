"Maks nie upada na duchu". Głoduje w areszcie

O pogorszeniu się stanu zdrowia aresztowanego członka prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej i prawnika Maksima Znaka poinformował jego adwokat Dzmitryj Łajeuski. - Maks nie upada na duchu - dodał. Opozycjonista prowadzi w areszcie głodówkę w ramach protestu.

Adwokat Znaka Dzmitryj Łajeuski zdołał się z nim spotkać w czwartek. - Tym razem nie było to łatwe i rozmawialiśmy tylko kilka minut. Stan jego zdrowia pogorszył się, co było do przewidzenia. Jednocześnie Maks nie upada na duchu - powiedział Łajeuski, który w areszcie był z drugą prawniczką, Nadzieją Znak. - Jest przekonany, że społeczeństwo powinno zdać sobie sprawę, że prawo jest ważne. Bez niego nie jest możliwe normalne życie społeczne, tak samo jak człowiek nie może żyć bez jedzenia - powiedział adwokat.

- Prowadzona przez adwokata głodówka w areszcie jest sytuacją bezprecedensową na Białorusi - oświadczyli obrońcy Znaka. Przypomnieli, że kiedy został on zatrzymany i trafił do aresztu, w jego obronie stanęło ponad 60 kolegów po fachu, którzy podpisali się pod poręczeniem i chcieli świadczyć na jego korzyść. To również była sytuacja bez precedensu. - Sąd jednak ich nie usłyszał - podkreślili, cytowani przez białoruską sekcję Radia Swoboda.

Zaapelowali do Białorusinów, by wspierali aresztowanego opozycjonistę. - Jeśli adwokat może trafić do aresztu z powodu krytyki organów władzy i mówieniu o prawie, to w jaki sposób mamy bronić interesów klienta? Na miejscu klienta może być każdy z was, dlatego ta sytuacja dotyczy nas wszystkich - dowodzili obrońcy Znaka.

Maksim Znak wchodzi w skład prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej TATYANA ZENKOVICH/EPA/PAP

Głodówka na znak protestu

Maksim Znak został zatrzymany 9 września i przebywa w areszcie w Mińsku. Postawiono mu zarzuty z art. 361.3 kodeksu karnego Białorusi, mówiącego o wezwaniach do działań na szkodę bezpieczeństwa kraju i do przejęcia władzy. Na znak protestu Maksim Znak rozpoczął głodówkę.

Jak brzmią te wezwania? Nie wiemy. Nie mówią nam o nich - oznajmili obrońcy Znaka. Według białoruskich obrońców praw człowieka sprawa karna przeciwko Radzie Koordynacyjnej jest motywowana politycznie. Rada Koordynacyjna powstała w sierpniu z inicjatywy kandydatki w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłany Cichanouskiej. Celem utworzenia rady jest zorganizowanie procesu pokojowego przekazania władzy.

Obok Cichanouskiej i Maksima Znaka w skład prezydium rady wchodzi między innymi Swiatłana Aleksijewicz, białoruska laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, która często zabiera głos na tematy polityczno-społeczne i jest krytykiem obecnych władz Białorusi.

Autor:mjz, tas//now

Źródło: PAP, Radio Swoboda