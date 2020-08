Białoruska noblistka wezwana przez Komitet Śledczy w związku z postępowaniem karnym

Członkini prezydium Rady Koordynacyjnej powołanej przez współpracowników Cichanouskiej

"Próba przejęcia władzy"

Prokurator generalny Białorusi oświadczył, że utworzenie Rady stanowi "próbę przejęcia władzy" w kraju. Wszczęto postępowanie karne z artykułu o "wzywaniu do działań, których celem jest zaszkodzenie bezpieczeństwu narodowemu Białorusi", za co maksymalny wymiar kary to pięć lat więzienia.

Noblistka do Łukaszenki: odejdź, póki nie jest za późno

Podkreśliła, że w obecnej sytuacji, gdy na Białorusi doszło do przelewu krwi i śmierci dwóch osób podczas tłumienia antyrządowych protestów, Łukaszence nie uda się już "odejść elegancko". - Odejdź, póki nie jest za późno, zanim nie wepchniesz narodu w straszną otchłań wojny domowej - zwróciła się do prezydenta kraju. - Nikt tu nie chce krwi czy Majdanu. To tylko ty chcesz władzy - dodała.

Pisarka odniosła się też do decyzji głównej rywalki Łukaszenki w wyborach Swiatłany Cichanouskiej o opuszczeniu kraju. - Zgadzam się z opinią wielu osób, które uważają, że znakomicie wypełniła ona swoje zadanie. Była i jest symbolem ogromnego pragnienia zmian, nowego życia, samopoświęcenia dla ojczyzny i swego męża - powiedziała. - Zrobiła, co mogła, nie mogłabym o niej powiedzieć złego słowa. Teraz niech na pierwszy plan wyjdą mężczyźni. To czas na Komitet Ocalenia Narodowego, w skład którego wejdzie elita. To czas na podjęcie walki przez społeczeństwo. Akcja trzech delikatnych kobiet (Weroniki Cepkały, Maryi Kalesnikawej i Swiatłany i Cichanouskiej - red.), to już dziś za mało - argumentowała. - Jestem im wdzięczna za to, że uratowały naszą godność. W ciągu ostatnich tygodni po prostu zakochałam się w swoim narodzie. To już jest zupełnie inne społeczeństwo, w ludzi wstąpiła nowa moc. Kiedyś byłam (tym narodem) rozczarowana, dzisiaj już nie - wyznała.