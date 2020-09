Kreml: Rosja wycofa swe siły porządkowe z granicy z Białorusią

O utworzeniu rezerwy sił porządkowych w pobliżu granicy z Białorusią rosyjski prezydent Władimir Putn informował 27 sierpnia . Mówił wówczas, że prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka poprosił go o utworzenie rezerwowych sił policyjnych, które w razie potrzeby mogłyby wesprzeć białoruską milicję. Putin obiecał przy tym, że "siły te nie zostaną użyte, dopóki kryzys na Białorusi nie wymknie się spod kontroli". Jak przekazał w poniedziałek prezydencki rzecznik Dmitrij Pieskow, obecnie siły te zostaną wycofane. - Siły te powrócą do miejsc stałej dyslokacji - wyjaśnił przedstawiciel Kremla.

Pieskow: kredyt przyznawany jest nie prezydentowi Łukaszence, ale Białorusi

Pieskow dodał, że jest zbyt wcześnie, by mówić o utworzeniu wspólnych przedsiębiorstw Rosji i Białorusi. W ten sposób odniósł się do pytania, czy oba kraje planują powołanie wspólnej korporacji w jakiejkolwiek branży. Rzecznik tłumaczył, że prezydenci polecili ożywienie kontaktów między przedsiębiorstwami, ale celem tej aktywizacji jest to, by współpraca gospodarcza Białorusi i Rosji zyskała dodatkowy impuls.