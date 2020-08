"Nie przedstawili się. Byli zamaskowani, w czarnych kurtkach". Moment zatrzymania korespondenta "Faktów" TVN

"Podeszło kilku tajniaków, zażądali wyłączenia kamery"

Wśród osób zatrzymanych w czwartek w Mińsku znalazł się Andrzej Zaucha . Korespondent "Faktów" TVN relacjonował w TVN24 moment zatrzymania go przez milicję. Stało się to na placu Niepodległości w Mińsku.

- Na placu zebrało się kilka tysięcy demonstrantów. Jak co wieczór w Mińsku przyszli z bialo-czerwono-białymi flagami, by zaprotestować, by domagać się odejścia Łukaszenki, by pokazać, że protesty nie ustają. W pewnym momencie cały plac został otoczony przez jednostki specjalne milicji. Te kordony zaczęły się ścieśniać, ludzi spychano, dzielono na grupy - opowiadał Zaucha.