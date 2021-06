"Nie przesadzamy, gdy mówimy o tysiącach dokumentów". Dziennikarze na celowniku władz

Władze rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę kontrolę działalności niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - podało Radio Swoboda. W ciągu zaledwie dwóch dni organizacja ma złożyć do urzędu tysiące dokumentów.

Białoruska sekcja Radia Swoboda przekazała w poniedziałek, że ministerstwo sprawiedliwości w Mińsku rozpoczęło kontrolę działalności Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ). W liście z resortu, który otrzymała organizacja, podano, że ma złożyć do przeglądu dokumenty za okres od 1 stycznia 2018 roku do 21 czerwca tego roku. Dotyczą między innymi list członków, wniosków o przystąpienie do stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń, dokumentacji finansowej, korespondencji mailowej.