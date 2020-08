Białoruscy śledzczy: Rosjanie z Grupy Wagnera nie lecieli do Stambułu. Bilety to tylko alibi

Zatrzymani na Białorusi najemnicy z rosyjskiej Grupy Wagnera nie zamierzali polecieć do Turcji. Zakupione przez nich bilety lotnicze to alibi - oświadczył przedstawiciel białoruskiego Komitetu Śledczego. Wcześniej ambasador Rosji przekonywał, że mężczyźni zatrzymali się na Białorusi tylko dlatego, że nie zdążyli na lot do Stambułu.