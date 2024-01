W białoruskiej kolonii karnej zmarł więzień polityczny

Witold Aszurak zmarł w białoruskim więzieniu. "Skazany nie skarżył się na stan zdrowia" Białoruski Komitet Śledczy skomentował śmierć w więzieniu opozycjonisty Witolda Aszuraka. Według władz podczas autopsji nie wykryto śladów "przestępczego charakteru". Dzień wcześniej miał on upaść i uderzyć się w głowę. W areszcie wciąż przebywa Raman Pratasiewicz i jego partnerka Sofia Sapiega. Alaksandr Łukaszenka w pierwszym wystąpieniu od akcji ze zmuszeniem do lądowania w Mińsku samolotu pasażerskiego, który leciał z Aten do Wilna, powiedział, że nie wiedział o obecności Pratasiewicza na pokładzie. Angelika Maj | Fakty po południu TVN24