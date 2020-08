"Strajk! MTZ! Żywie Biełaruś!". Zatrzymania przed fabryką traktorów, milicja pilnuje wejścia do teatru

Białoruskie MSW potwierdziło zatrzymanie dwóch osób po tym, jak siły OMON rozpędziły ludzi zgromadzonych przed fabryką traktorów w Mińsku. Wejścia do teatru im. Janki Kupały, gdzie doszło do masowych zwolnień z powodu protestów, pilnuje milicja. Protest trwa także w Soligorsku, na południe od białoruskiej stolicy.

Jak poinformowało MSW, gdy tłum nie posłuchał wezwań do rozejścia się, zatrzymano dwóch najbardziej aktywnych uczestników zgromadzenia. "Dzisiaj rano przy wejściu do zakładów MTZ odbyła się nielegalna akcja, której uczestnicy utrudniali pracownikom wejście do pracy" - podał w komunikacie resort.